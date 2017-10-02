جوارديولا عن مباراة نادي برشلونة: لن أخوضها دون جمهور

المواطن - وكالات

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لو كان مدرباً في نادي برشلونة الإسباني لرفض خوض مباراة لاس بالماس دون جمهور.

وقال مدرب نادي برشلونة الأسبق: «لو كنت متواجداً لما لعبت المباراة، وإذا لعبتها فلن ألعبها دون تواجد الجمهور».

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة نادي برشلونة أمس أمام لاس بالماس دون جمهور، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة السابعة من عمر منافسات الدوري الإسباني للدرجة الأولى “الليجا” 2017-2018.

وأقيمت المباراة دون جمهور بسبب أحداث العنف الجارية التي رافقت الاستفتاء حول انفصال كتالونيا عن إسبانيا أمس الأحد، عقب اشتباك الشرطة الإسبانية مع الناخبين في كتالونيا.

وفي هذا الشأن قال جوارديولا: «رئيس الحكومة عليه أن يجيب على الأسئلة، الجميع رأى ما حدث، لماذا لا نتعلم من البريطانيين ونترك الناس يحددون مصيرهم، الجزء الأفضل هو أننا لا زلنا لا نعرف إذا كانت كتالونيا تريد الاستقلال أو لا».

وأضاف: «إسبانيا أخفت ما حدث، لكن في الواقع الكل بات يعلم الأمور التي حدثت اليوم في كتالونيا، لماذا هم يعتقدون أننا لا نحب إسبانيا، على العكس تمامًا، ولكن يجب أن نفهم أن هناك شعبًا يريد أن يقرر مصيره».







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