جوارديولا يرصد هذا اللاعب لتعويض غياب ميندي

المواطن ـ وكالات

ذكرت صحيفة “مانشيستر إيفنينج نيوز” أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيت، يبحث عن بديل بينجامين ميندي الذي تعرض لإصابة سيغيب على إثرها لمدة 6 أشهر.

وكشفت أن بيب جوارديولا يرغب في الحصول على خدمات الظهير الأيسر الجزائري فوزي غلام، نجم نابولي الإيطالي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

هذا ويقدم النجم الجزائري مستوى مميزًا رفقة فريقه منذ انطلاق الموسم الجاري، واستطاع تسجيل هدفين في الكالتشيو وصناعة 3 أهداف، ويعتبر بذلك أكثر مدافع يشارك في أهداف فريقه في الكالتشيو حتى الآن.

وكان الأزرق السماوي قد أعلن عن غياب لاعبه الفرنسي الدولي بينجامين ميندي لنهاية الموسم الحالي، بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

وسيتواجه مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجد الفريقان في مجموعة واحدة.







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