جوازات مطار أبها تنهي إجراءات أكثر من ٤٦٧ ألف مسافر خلال عام

المواطن - سعيد ال هطلاء. - عسبر

أنهت إدارة جوازات مطار أبها الإقليمي إجراءات قدوم ومغادرة (٤٦٧,٦٧٥) مسافرًا خلال العام الفائت ١٤٣٨، وذلك بعد زيادة عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة من وإلى مطار أبها الإقليمي، حيث بلغ عدد المسافرين السعوديين المغادرين والقادمين (١٥٣,٧٣٢) مسافراً، في حين بلغ عدد المسافرين الوافدين المغادرين والقادمين (٣١٣,٩٤٣) مُسافراً.

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن إبراهيم الخالدي، أن إدارته تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وإنجازهم في وقت وجيز، مؤكدًا أن هناك خططاً لتدريب العاملين بالمطار على التعامل المثالي مع المسافرين والذي يليق بسمعة هذه البلاد المباركة، خاصة أن أبها أصبحت عاصمة للسياحة العربية وتمثل وجهة سياحية مفضلة لكثير من السُّياح، وتشهد إقبالاً كبيراً خلال إجازة الصيف.

وأهاب العميد “الخالدي” بالمواطنين المسافرين مراعاة صلاحية جواز السفر قبل الشروع في السفر؛ حتى لا يعاد المسافر من المطار، وقد حصل على التذاكر وحجز الفنادق وغيرها، وأن تكون هناك مدة كافية في صلاحية الجواز، حيث إن بعض الدول تشترط مدة صلاحية معينة في الجواز، مؤكدًا أن الجوازات تعمل على مدار الساعة في خدمة الجميع، وترحب بأي ملاحظات أو مقترحات في هذا الجانب.

وأكد العميد “الخالدي” أن الجواز وثيقة رسمية مهمة لمن صدرت باسمه، وهو مسؤول عنها نظاماً، ويجب عليه المحافظة عليه من التلف أو الضياع أو السرقة بوضعه في مكان آمن، والسكن في الأماكن الآمنة والبعد عن المناطق المشبوهة، مع أهمية تسجيله لدى سفارات المملكة بالخارج.

وأشار العميد “الخالدي” إلى أن العناية بهذه الوثائق تعبير عن الحس الوطني الصادق، وفقدانه سيعرض المسافر إلى إشكالات ومساءلات وتطبيق العقوبات المقررة بحقه نظاماً.







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