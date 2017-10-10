جوجل تبدأ عرض ترتيب التطبيقات بمتجر Play Store

المواطن - وكالات

كشف تقرير جديد عن أن شركة جوجل تستعد لإضافة ميزة جديدة لمتجر التطبيقات التابع لها “بلاي ستور” وستقوم بعرض ترتيب التطبيق ضمن فئته، وهو ما يعتبر ميزة مفيدة إلى حد ما للمستخدمين لمساعدتهم على معرفة ما إذا كان التطبيق يعتبر الأفضل في فئته أم لا.

ووفقًا لما نشره موقع androidpolice الأميركي فعند تصفح قائمة التطبيقات سيلاحظ المستخدم وجود ميزة جديدة أسفل زر التثبيت الخاص به، والتي تعرض الترتيب الحالي الخاص بالتطبيق، كما هو موضح لتطبيق سبوتيفاي في الصورة التالية.

وتعد هذه الميزة مفيدة عند الوصول لقائمة التطبيقات من خلال بحث متجر جوجل بلاي خاصة عند الحاجة لمعرفة مدى شعبية بعض التطبيقات غير الشهيرة، وهو ما قد يعتبر وسيلة لإقناع المستخدم لتثبيت التطبيق.

وقد ظهرت هذه الميزة الجديدة في الإصدار رقم 8.2 من متجر بلاي ستور، لكنها لا تظهر لكل المستخدمين، لذلك فقد تكون هذه الميزة لا تزال تجريبية لعدد محدود من المستخدمين على أن تصل للبقية خلال الفترة المقبلة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :