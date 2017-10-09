جوجل تكتشف إعلانات مصدرها روسيا على يوتيوب وجيميل

المواطن - وكالات

قالت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الاثنين: إن جوجل اكتشفت إنفاق عملاء روس عشرات الآلاف من الدولارات على إعلانات على يوتيوب ومحرك جوجل البحثي وبريد جيميل الإلكتروني ومنتجات أخرى للشركة.

وأكدت الصحيفة أنه لا يبدو أن مصدر الإعلانات هو نفس الوحدة التابعة للكرملين التي اشترت إعلانات على فيسبوك؛ مما قد يكون مؤشرًا على جهود روسية أكبر من المتوقع لنشر معلومات مضللة على الإنترنت.

وتدير جوجل أكبر نشاط تجاري للإعلان على الإنترنت في العالم، ويوتيوب هو أكبر موقع للتسجيلات المصورة على الإنترنت في العالم.







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