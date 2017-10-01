جوجل تنافس أمازون بمكبر صوت ذكي

المواطن - وكالات

تطور شركة جوجل حاليًّا مكبر صوت ذكي جديد smart speaker بشاشة لمسية مشابهة بشكل كبير إلى جهاز أمازون Alexa Show.

وأكد مصدر لموقع “تك كرانش” الأميركي، أن جهاز جوجل قد يطلق عليها اسم “Manhattan”، وسيكون له شاشة بحجم 7 بوصة، وهذه التسريبات تأتي بعد أيام فقط من إعلان أمازون عن خطتها تجاه أجهزة Echo speaker.

وذكر التقرير أن أحد المصادر اطلع على معلومة مباشرة من موظف داخل شركة جوجل، يدعي أن الجهاز سيوفر العديد من المزايا، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى خدمات “يوتيوب، ومساعد جوجل، وصور جوجل، ومكالمات الفيديو”.

وسوف يعمل أيضًا كمركز يمكن من خلاله السيطرة على أجهزة أخرى داخل المنزل من خلال الأوامر الصوتية.

ومن المقرر أن تكشف جوجل أيضًا عن مكبر صوت ذكي صغير جديد إلى جانب هواتف بكسيل الجديدة في 4 أكتوبر، ووفقًا لموقع “Droid Life”، فإن جهاز جوجل Mini Home speaker الجديد، سيكلف 49 دولارًا فقط.







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