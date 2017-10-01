جوجل توفر أدوات تأمين إضافية لحسابات المستخدمين

المواطن - وكالات

كشف تقرير جديد أن شركة جوجل تستعد لتوفير مزيد من الأدوات الأمنية لحسابات مستخدميها وذلك في محاولة منها لحماية المستخدمين من الهجمات الإلكترونية ذات البعد السياسي، ومن المنتظر أن تبدأ جوجل خلال الشهر المقبل توفير خدمة جديدة تعرف بـ Advanced Protection Program والتي توفر مجموعة من المميزات الجديدة لحسابات المستخدمين.

ووفقاً لما نشره موقع The Verge الأميركي، فإن الميزة الجديدة من شأنها منع تطبيقات الطرف الثالث من الوصول إلى البيانات الخاصة بالمستخدم، كذلك فمن شأن البرنامج استبدال ميزة التحقق بخطوتين لحماية الحساب بمفتاح أمان حقيقي وتخطط الشركة لتسويق هذه الميزة الجديدة من خلال المديرين التنفيذيين للشركات والسياسيين وغيرهم ممن يعانون من مخاوف أمنية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب اختراق رسائل البريد الإلكتروني لـ John Podesta رئيس حملة هيلاري كلينتون 2016، في العام الماضي، إلى جانب قواعد البيانات الخاصة باللجنة الوطنية للديمقراطية، أما فيما يتعلق بمفتاح أمان USB، فهو عبارة عن جهاز مصمم لتحسين إجراءات الأمان الحالية، مثل التحقق بخطوتين، وعند توصيله بالكمبيوتر يتيح للمستخدمين إنشاء إجراءات أمنية أكثر قوة للحسابات.







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