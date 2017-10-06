جوري وريما أكثر أسماء البنات شيوعًا في المملكة خلال عام

المواطن - الرياض

تربّع اسم جوري على قائمة أسماء المواليد الإناث خلال العام الماضي، فيما جاء اسم ريما في المرتبة الثانية تلاه فاطمة.

وجاءت أسماء كيان ونورة وسارة وجود وترف وغنى وحور في المراكز التالية.

وفيما يخص أسماء المواليد الذكور جاء محمد في المركز الأول، فيما حل عبدالله في المركز الثاني.

وجاء في المراتب من الثالثة إلى العاشرة عبدالرحمن وعبدالعزيز وفهد وعلي وسلمان وعمر وخالد وسعود.

جاء ذلك بحسب ما كشفته وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم عن أكثر أسماء المواليد تسجيلًا في فروع ومكاتب الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1438هـ.







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