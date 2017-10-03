جوستافو كوينتيروس: عرض النصر مُغرٍ.. وهذا موعد التوقيع الرسمي

المواطن ـ محمد سلام

أكد المدرب الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي النصر السعودي على تولي قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، كاشفًا أن العرض المالي النصراوي كبير للغاية، وأنه سيسافر إلى السعودية للتوقيع الرسمي نهاية هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وقال جوستافو كوينتيروس: “تم التوصّل إلى اتفاق مع نادي النصر، وحتى يكون الاتفاق رسميًّا يجب أن ننتظر حتى موعد توقيع العقود بيننا.. أنا الآن في غواياكيل (الإكوادور)، وخلال أيام سوف أذهب إلى الأرجنتين وأقول وداعًا لعائلتي ومن هناك سوف أسافر إلى السعودية”.

وأضاف المدرب: “العرض النصراوي كبير جدًّا، وتمّت مناقشة الشروط واتفقنا على ذلك، لكن يجب أن أسافر في نهاية الأسبوع أو الأسبوع القادم للتوقيع الرسمي”.

هذا وأعلنت إدارة نادي النصر قبل ساعات عن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، المدير الفني السابق لمنتخب الإكوادور، من أجل تدريب الفريق، خلفًا للبرازيلي ريكاردو غوميز، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي.

وسيتولى جوستافو كوينتيروس قيادة النصر خلفًا للبرازيلي ريكاردو غوميز، والذي تمت إقالته على خلفية سوء نتائجه خلال مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.







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