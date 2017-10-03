جُرم مشين.. شخصان في حالة سُكر يتحرشان بفتاة في الرياض

المواطن - الرياض

تمكّنت شرطة منطقة الرياض من ضبط شخصين في حالة سُكر تحرشا بفتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، بعد بلاغ من شقيقها.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض فواز الميمان أنه بتاريخ 12 / 1 / 1439هـ تلقى مركز شرطة منفوحة وسط العاصمة الرياض، بلاغاً من مواطن عن تعرُّض (شقيقته 12 عاماً) للتحرش من قبل شخصين مجهولين.

وأضاف أنه نظراً لأهمية البلاغ؛ فقد تم تشكيل فريق عالي الكفاءة بقيادة مدير مركز شرطة منفوحة باشر كافة الإجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الواقعة والعمل على سرعة ضبط مرتكبيها، وبفضل من الله تم ضبط المتهمين في وقت قياسي وهما بحالة سكر (مواطنَين في العقدين الرابع والخامس من العمر).

وتابع الميمان أنه بسماع أقوالهما أقرَّا بفعلهما المشين، كما استطاعت المجني عليها التعرف عليهما من الوهلة الأولى حال عرضهما عليها.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية؛ لينالا الجزاء الرادع نظير ما أقدما عليه من جرم مشين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :