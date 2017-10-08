حادث جنائي.. حريق يقتل 4 أطفال في جازان ويصيب 4 آخرين

المواطن - عمر عريبي - جازان

لقي 3 أطفال وفتاة مصرعهم وأصيب 4 آخرين، في حريق شب بعمارة سكنية مكونة من 4 أدوار.

وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، أنه ورد بلاغ عن حريق بعمارة ‏بمدينة جيزان، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏حريق بعمارة سكنية مكونة من 4 أدوار داخل شقة بالدور الرابع، حيث تم السيطرة على الحريق ‏وإنقاذ 8 حالات ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني.

ولفت إلى أنه نتج عن الحادث ‏وفاة فتاة و3 أطفال وإصابة 4 آخرين (طفلين ورجل وامرأة)، مبينًا أنه ‏تم تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص؛ كون الحادث مفتعلًا وجنائيًّا.

وأكدت مصادر “المواطن” أن الحريق بفندق سابق جرى تحويله إلى عمارة سكنية.







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