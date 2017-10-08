حادث جنائي.. حريق يقتل 4 أطفال في جازان ويصيب 4 آخرين

المواطن - عمر عريبي - جازان
لقي 3 أطفال وفتاة مصرعهم وأصيب 4 آخرين، في حريق شب بعمارة سكنية مكونة من 4 أدوار.
وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، أنه ورد بلاغ عن حريق بعمارة بمدينة جيزان، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة حريق بعمارة سكنية مكونة من 4 أدوار داخل شقة بالدور الرابع، حيث تم السيطرة على الحريق وإنقاذ 8 حالات ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني.
ولفت إلى أنه نتج عن الحادث وفاة فتاة و3 أطفال وإصابة 4 آخرين (طفلين ورجل وامرأة)، مبينًا أنه تم تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص؛ كون الحادث مفتعلًا وجنائيًّا.
وأكدت مصادر “المواطن” أن الحريق بفندق سابق جرى تحويله إلى عمارة سكنية.