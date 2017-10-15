حارس الأهلي في ألمانيا لإجراء جراحة

المواطن - جدة

سافر ياسر المسيليم حارس الأهلي والمنتخب السعودي، اليوم الأحد إلى مدينة ميونيخ الألمانية، وذلك من أجل إجراء عملية جراحية في أسفل عضلات البطن.

وتعرض المسيليم إلى فتاق في أسفل عضلات البطن، وسيحتاج إلى فترة راحة 3 أسابيع قبل أن يعود مجددًا للتدريبات.

وسيجري الحارس الدولي العملية بعد غد الثلاثاء، مع العلم أنه كان قد شعر بآلام خلال وجوده في معسكر المنتخب السعودي الأخير في جدة.

وفي هذا الصدد كتب اللاعب مخاطبًا الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي “أستودعكم الله .. مُتجه إلى ميونيخ في رحلة علاجية”.







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