حافظ الهلال: تعودنا الفوز.. وهذه رسالتي لأبناء السلطنة

المواطن - الرياض

أكد عبد الله الحافظ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن الزعيم سيخوض إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام بيروزي الإيراني، بنفس روح الذهاب.

وقال الحافظ: «نحن على أتم الاستعداد لخوض مواجهة الغد بنفس الروح والعزيمة التي خضنا بها مباراة الذهاب، لدينا الرغبة بالخروج من اللقاء بالفوز كوننا نمثل فريقًا اعتاد على الانتصارات».

وأضاف لاعب الهلال: «أشكر الجماهير العمانية على حفاوة الاستقبال المذهل، نمتلك جمهورًا كبيرًا في عمان، زاده وجود نجم كبير كعلي الحبسي، شكرًا لأبناء السلطنة».

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره بيروزي الإيراني، غداً الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا، بالعاصمة العمانية مسقط.

يُذكر أن الهلال حسم مباراة الذهاب في الإمارات، بأربعة أهداف دون رد، وبات على أعتاب الوصول لنهائي البطولة التي يحمل لقبها فريق تشنوبوك الكوري الجنوبي.







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