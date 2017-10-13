حرائق كاليفورنيا.. أكبر خسارة بشرية منذ 84 عامًا والسبب مجهول

المواطن - وكالات

بدأ رجال الإطفاء في الولايات المتحدة، السيطرة على حرائق الغابات شمال كاليفورنيا التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا، فيما فقد المئات في ظل الفوضى الناجمة عن عمليات الإجلاء الجماعي في قلب منطقة صناعة النبيذ بالولاية.

وتعد محصلة القتلى أكبر خسارة بشرية جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا منذ 84 عامًا، ومع احتراق 3500 منزل ومبنى تجاري أصبحت ما تعرف بحرائق نورث باي أكثر الحرائق تدميرًا في تاريخ الولاية.

وأتت الحرائق المستعرة على أكثر من 190 ألف فدان وهي مساحة تعادل مساحة مدينة نيويورك محولة أحياء كاملة في مدينة سانتا روزا إلى رماد وأطلال.

وما زال السبب الرسمي للكارثة قيد التحقيق غير أن مسؤولين يقولون إن خطوط الكهرباء التي أطاحت بها الرياح العاتية مساء الأحد ربما تكون السبب في الحرائق.







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