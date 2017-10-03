حرس الحدود: القبض على 2159 متسللًا من بداية العام الهجري الحالي

المواطن - نايف عقيلي - جازان

كشفت المديرية العامة لحرس الحدود، حقيقة مقطعي الفيديو المتداولين على شبكات التواصل الاجتماعي حول مشاهدة عدد من المتسللين بمحافظة الدائر في منطقة جازان بتاريخ ٢و ٤/ ١/ ١٤٣٩هـ، والتي تم تصويرها من قبل أحد المواطنين وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع تعليق صوتي ورسالة نصية قبل عملية القبض عليهم بدقائق.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المتسللين في المقطعين المتداولين، تم القبض عليهم جميعًا في الخطوط الخلفية، وذلك بعد رصدهم منذ دخولهم للحدود السعودية، ومتابعتهم وتحديد وجهتم ومدى خطورتهم وغرضهم من التسلل، والتعامل مع كل حالة بما يقتضيه الموقف في حينه، وتطبيق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية عليهم ومعاملتهم بموجب النظام.

وبين المتحدث الرسمي أن ما تم رصده وضبطه من عمليات تسلل عبر حدود جازان منذ بداية اليوم الأول من العام الهجري الحالي ١٤٣٩هـ، وحتى تاريخ إصدار هذا البيان بلغ عدد المتسللين ٢١٥٩ تنوعت جنسياتهم بين (اليمنية- الإريترية- الصومالية- الإثيوبية).

وشدد المتحدث على أنّ ترويج ونشر وتداول هذه المقاطع في أوقات معينة، وتحت عناوين مختلفة، تهدف إلى نشر الخوف، وزعزعة ثقة المواطن والمقيم في رجال أمن الوطن المخلصين الذين يسهرون على راحة أمن المواطن والمقيم على حد سواء، لافتًا إلى أن حرس الحدود لا يُغفل دور المواطن؛ كونه رجل الأمن الأول، وكذلك المقيمين على أرض هذا الوطن في إبلاغ وتمرير كافة المشاهدات التي تمس أمن الوطن عبر هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤).







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