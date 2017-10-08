حرس الحدود يناقش التحديات والحلول حول أمن وسلامة الحدود البرية والبحرية

المواطن - الرياض

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، تقيم المديرية العامة لحرس الحدود بوزارة الداخلية الندوة الدولية الأولى تحت عنوان ” أمن وسلامة الحدود البرية والبحرية التحديات والحلول” الأسبوع المقبل في مدينة جدة.

وستناقش الندوة

أسس أمن وسلامة الحدود (الجوانب الخاصة بالمفاهيم والتحديات والحلول على الصعيدين الوطني والدولي.

أمن وسلامة الموانئ والمنافذ البرية وحماية المرافق الحيوية.

أمن وسلامة الحدود البرية والبحرية (نحو حلول متكاملة)

التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وأثره في تعزيز أمن وسلامة الحدود (الماضي ، والحاضر ، واستشراف المستقبل)

التشريعات والأنظمة الوطنية والدولية وآليات إنفاذ القانون وأثرها في الحد من الجرائم التي تتعلق بالحدود (التجارب ، وتقييم المخاطر والدروس المستفادة.)

الدور الذي تلعبه التقنية والأنظمة الحديثة في تحقيق مهام أمن وسلامة الحدود وتحسين مستوى الأداء.

إدارة الكوارث البحرية وتنسيق عمليات البحث والأنفاذ.

الاهتمام والتركيز على برامج التعليم والتدريب لإعداد أفراد مؤهلين وتعزيز الكفاءة والخبرة والاستقامة لديهم من خلال إكسابهم المهارات العلمية والعملياتية لمجابهة التحديات الخاصة بأمن وسلامة الحدود وتعزيز الأمن الوطني.

أمن وسلامة الحدود وانعكاساته على جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

أية موضوعات وأطروحات أخرى ترتبط بهذا الجانب الواسع المدى لأمن وسلامة الحدود البرية والبحرية ، والتي يمكن أن تتطرق إلى الإرهاب وعمليات القرصنة والسطو المسلح والتهريب وغيرها من جرائم أخرى.







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