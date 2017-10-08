حرس الحدود يناقش التحديات والحلول حول أمن وسلامة الحدود البرية والبحرية

حرس الحدود يناقش التحديات والحلول حول أمن وسلامة الحدود البرية والبحرية

2017/10/08
الساعة 4:30 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, أخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، تقيم المديرية العامة لحرس الحدود بوزارة الداخلية الندوة الدولية الأولى تحت عنوان ” أمن وسلامة الحدود البرية والبحرية التحديات والحلول” الأسبوع المقبل في مدينة جدة.

وستناقش الندوة

  • أسس أمن وسلامة الحدود (الجوانب الخاصة بالمفاهيم والتحديات والحلول على الصعيدين الوطني والدولي.
  • أمن وسلامة الموانئ والمنافذ البرية وحماية المرافق الحيوية.
  • أمن وسلامة الحدود البرية والبحرية (نحو حلول متكاملة)
  • التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وأثره في تعزيز أمن وسلامة الحدود (الماضي ، والحاضر ، واستشراف المستقبل)
  • التشريعات والأنظمة الوطنية والدولية وآليات إنفاذ القانون وأثرها في الحد من الجرائم التي تتعلق بالحدود (التجارب ، وتقييم المخاطر والدروس المستفادة.)
  • الدور الذي تلعبه التقنية والأنظمة الحديثة في تحقيق مهام أمن وسلامة الحدود وتحسين مستوى الأداء.
  • إدارة الكوارث البحرية وتنسيق عمليات البحث والأنفاذ.
  • الاهتمام والتركيز على برامج التعليم والتدريب لإعداد أفراد مؤهلين وتعزيز الكفاءة والخبرة والاستقامة لديهم من خلال إكسابهم المهارات العلمية والعملياتية لمجابهة التحديات الخاصة بأمن وسلامة الحدود وتعزيز الأمن الوطني.
  • أمن وسلامة الحدود وانعكاساته على جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
  • أية موضوعات وأطروحات أخرى ترتبط بهذا الجانب الواسع المدى لأمن وسلامة الحدود البرية والبحرية ، والتي يمكن أن تتطرق إلى الإرهاب وعمليات القرصنة والسطو المسلح والتهريب وغيرها من جرائم أخرى.
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