حرس الحدود يناقش التحديات والحلول حول أمن وسلامة الحدود البرية والبحرية

المواطن - الرياض
تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، تقيم المديرية العامة لحرس الحدود بوزارة الداخلية الندوة الدولية الأولى تحت عنوان ” أمن وسلامة الحدود البرية والبحرية التحديات والحلول” الأسبوع المقبل في مدينة جدة.
وستناقش الندوة
- أسس أمن وسلامة الحدود (الجوانب الخاصة بالمفاهيم والتحديات والحلول على الصعيدين الوطني والدولي.
- أمن وسلامة الموانئ والمنافذ البرية وحماية المرافق الحيوية.
- أمن وسلامة الحدود البرية والبحرية (نحو حلول متكاملة)
- التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وأثره في تعزيز أمن وسلامة الحدود (الماضي ، والحاضر ، واستشراف المستقبل)
- التشريعات والأنظمة الوطنية والدولية وآليات إنفاذ القانون وأثرها في الحد من الجرائم التي تتعلق بالحدود (التجارب ، وتقييم المخاطر والدروس المستفادة.)
- الدور الذي تلعبه التقنية والأنظمة الحديثة في تحقيق مهام أمن وسلامة الحدود وتحسين مستوى الأداء.
- إدارة الكوارث البحرية وتنسيق عمليات البحث والأنفاذ.
- الاهتمام والتركيز على برامج التعليم والتدريب لإعداد أفراد مؤهلين وتعزيز الكفاءة والخبرة والاستقامة لديهم من خلال إكسابهم المهارات العلمية والعملياتية لمجابهة التحديات الخاصة بأمن وسلامة الحدود وتعزيز الأمن الوطني.
- أمن وسلامة الحدود وانعكاساته على جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- أية موضوعات وأطروحات أخرى ترتبط بهذا الجانب الواسع المدى لأمن وسلامة الحدود البرية والبحرية ، والتي يمكن أن تتطرق إلى الإرهاب وعمليات القرصنة والسطو المسلح والتهريب وغيرها من جرائم أخرى.