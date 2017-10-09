حريق محدود يخلي مستشفى مجاردة عسير

المواطن - سعيد مشهور - المجاردة

نشب حريق محدود في مستشفى المجاردة وتمت السيطرة عليه في الحال حيث تم إخلاء المرضى احترازيًا.

وأوضح المتحدث الإعلامي لصحة عسير عبدالعزيز آل شايع أنه أثناء إجراء العمال لبعض أعمال الصيانة الضرورية في غرفة العمليات بمستشفى المجاردة نشب حريق محدود جداً اقتصر على مفرش طبي وبعض الأدوات البسيطة وذلك في تمام الساعة (١:٢٥ م) وتم فوراً تطبيق خطط الطوارئ اللازمة وإبلاغ الدفاع المدني احترازياً وتوجه فريق من قسم الأمن والسلامة بالمستشفى حيث سيطر على الحريق المحدود في وقت وجيز عبر طفايات الحريق .

وأضاف أنه تنفيذاً لخطط الطوارئ المتبعة عادة في مثل هذه الحالات وحفاظاً على سلامة المرضى فقد تم إخلاء المرضى وتوجيههم مع طاقم طبي مختص إلى منطقة الإخلاء وفق الخطط التي تم تدريب الموظفين عليها مسبقاً كما تم إخراج جميع أسطوانات الأكسجين وإقفال خطوط الغازات الطبية حتى انتهاء رجال الدفاع المدني من أعمال التهوية اللازمة وتأكدهم من سلامة الموقع.

وأوضح أنه لم تنتج عن الحريق أي خسائر بشرية أو مادية وتم إعادة المرضى لأقسامهم ويسير العمل في المستشفى الآن بشكل طبيعي.







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