حساب المواطن: الدعم يشمل منتجات الطاقة فقط

المواطن - الرياض

شدد برنامج حساب المواطن، على أن الدعم المستحق للمستفيدين يشمل منتجات الطاقة، وليس السلع الغذائية المختلفة.

وجاء ذلك ردًا من حساب خدمة العملاء الخاص بحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على سؤال وجهه مغرد إلى حساب المواطن “هل يدعم حساب المواطن تغير أسعار السلع الغذائية”.

وكتب حساب خدمة العملاء بحساب المواطن “عزيزي المستفيد، حساب المواطن يدعم منتجات الطاقة، والمقصود بها الكهرباء، والبنزين”.

وشدد حساب المواطن على أن قيمة الدعم ستغطي الأثر المباشر وغير المباشر لرفع أسعار الطاقة.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص اعتمد أعداد المسجلين في برنامج حساب المواطن، وكذلك اعتماد مبالغ الدفعة الأولى للحساب لشهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت مصادر مؤكدة اعتماد 3.598.150 رب أسرة بـ 8.086.747 تابعًا، بإجمالي 11,684,897 فردًا وتم تخصيص مبلغ 1،725،059،676 مليار ريال.

وبلغ عدد المواطنين الذين سجلوا وأكملوا بيانات التسجيل بنجاح في البرنامج أكثر من 2.12 مليون مسجل، حسب ما أعلنته وزارة العمل، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُكملوا إجراءات التسجيل أكثر من 500 ألف مسجل، ويسجل في البرنامج نحو 5000 شخص يوميًا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :