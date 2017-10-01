حظر الفوتوشوب في فرنسا

المواطن - وكالات

طبقت فرنسا قانون جديد يفرض على الشركات العاملة في قطاعات الأزياء والتصميم والتسويق، إبلاغ المستهلك في حال قيامها بمعاجلة الصور ذات الأغراض التجارية.

وبحسب وكالة “الأناضول”، أقر البرلمان الفرنسي القانون في مايو الماضي، وهو يُعرف في الشارع الفرنسي باسم “حظر الفوتوشوب”.

ويلزم القانون الشركات بوضع كلمة “منقحة” أو “مصححة” على إعلاناتها التجارية التي اسُتخدم فيها “الفوتوشوب” أو برامج تعديل الصور الأخرى، لاسيما المستخدمة في مجال الأزياء لإظهار العارضات في أبهى صورهن، فيما يفرض على الشركات المخالفة غرامة مالية تبدأ من 3700 يورو وقد تصل إلى عشرات الآلاف.

أما الهدف من القانون، فهو حماية المراهقات من الإصابة بـ”الانوريكسيا” (مرض فقدان الشهية العُصابي)، وهو مرض نفسي يتصف بالاضطراب في الأكل والانخفاض الشديد في وزن الجسم، مع الخوف المرضي من زيادة الوزن، وينتهي بالبعض إلى الوفاة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :