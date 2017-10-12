حماس وفتح تتفقان على تسليم معبر رفح للحكومة الجديدة

المواطن - القاهرة

اتفقت حركتا حماس وفتح الفلسطينيتان، اليوم، على تسليم مسؤولية معبر رفح الحدودي مع مصر لحكومة الوفاق الفلسطينية في أول نوفمبر المقبل.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار اتفاقية المصالحة الوطنية التي تتوسط فيها مصر.

وأفاد بيان رسمي، صدر عقب الاجتماعات التي رعتها مصر على مدى اليومين الماضيين بالقاهرة، بأن حركتي فتح وحماس اتفقتا على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، والضفة الغربية بحد أقصى يوم 1 ديسمبر 2017، مع العمل على إزالة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

ووجهت مصر، من خلال البيان، الدعوة لجميع الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو 2011، لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 نوفمبر القادم.







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