حمد الصنيع: لن أعطي وعودًا كاذبة.. وهذه رسالتي لجماهير الاتحاد

المواطن ـ محمد سلام

أعرب حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد المُكلف، عن أمله في أن يكون وبقية أعضاء مجلس الإدارة على قدر المسؤولية الكبيرة بإدارة نادي الاتحاد، مؤكدًا أنه لا يستطيع التحدث عن قضايا العميد، قبل أن يطلع على كامل تفاصيلها.

وأضاف الصنيع في تصريحات إذاعية: “بتكاتف ووقفة الجميع خلف النادي سنتمكن مع إعادة الاتحاد إلى الوضع الطبيعي.. ألا وهو صعود المنصات وتحقيق البطولات”، وتابع: “سنعمل على استكمال عمل الإدارات السابقة في تسديد ديون نادي الاتحاد قبل أن يصدر بها أحكام”.

ووجه حمد الصنيع رسالة إلى جماهير نادي الاتحاد، حيث قال: “ثقوا ثقة تامة أني لن أعد بشيء لا أستطيع عمله.. جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين سيعملون معي على قدر كبير من الخبرة الإدارية، وسيسخرون كل جهودهم لخدمة النادي”.

واختتم بقوله: “اليوم أكملت 31 سنة منذ أن دخلت نادي الاتحاد لأول مرة وحتى دخولي للنادي اليوم كرئيس مكلف وقبلها إداري ولاعب.. هدفنا في المرحلة المقبلة هو إعادة البسمة إلى مدرجات الاتحاد”.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد قرر بالأمس إنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وتم تكليف حمد الصنيع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم.







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