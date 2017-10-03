حملة التطعيم ضد الإنفلونزا تتواصل بالشرقية

المواطن _ نوف العايد_ الشرقية

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية يوم الأحد فعاليات الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

يأتي ذلك بعد أن أكملت المديرية استعداداتها مبكراً، في ظل توفير اللقاحات الطبية للحملة بشكل كافٍ لاستيعاب العدد المستهدف من الحملة التي انطلقت مطلع الأسبوع الحالي على مستوى مدن ومحافظات المملكة.

وأكدت صحة الشرقية، أنها خصصت عدداً من الكوادر المؤهلة للقيام بهذه المهمة التي تستهدف الممارسين الصحيين والمرضى المصابين بالأمراض المزمنة والأورام وأمراض الدم الوراثية والمرضى الذين يعانون نقص المناعة المكتسبة والنساء الحوامل وكبار السن.

كما تشمل الحملة إدارات السجون ودور الرعاية والتأهيل الشامل والكليات العسكرية والمرضى المنومين في المستشفيات والمراجعين لمراكز الرعاية الصحية الأولية، فضلًا عن المرضى الذين تتم زيارتهم من قبل الرعاية الصحية المنزلية وكذلك الأطفال في سن ما بين 6 أشهر إلى 8 سنوات.

وأشارت صحة الشرقية إلى أن الحملة انطلقت على مستوى مدن ومحافظات المملكة، مصحوبة ببرامج توعوية عامة لتثقيف المجتمع، وبعض المحاضرات الطبية التي تستهدف العاملين الصحيين الذين يقدمون الرعاية للفئات المستهدفة، للتأكد من اطلاعهم على أحدث المعلومات حول تطعيم الإنفلونزا وفعاليته في تقليل مخاطر المضاعفات الخطيرة بسبب الإصابة بالفيروس.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :