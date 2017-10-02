خادم الحرمين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة اليوم، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بجلالة ملك البحرين ومرافقيه في المملكة.

كما صافح جلالته أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مأدبة غداء تكريما لجلالة ملك مملكة البحرين والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وأصحاب المعالي الوزراء.

كما حضره من الجانب البحريني، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ومعالي الشيخ حمد بن إبراهيم آل خليفة، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، ومستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.







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