خالد الحارثي منسقًا لمبادرات جمعية الثقافة والفنون بالطائف
كما عُقدت ورشة عمل صناعة المبادرات وقياس أثرها

خالد الحارثي منسقًا لمبادرات جمعية الثقافة والفنون بالطائف

2017/10/10
الساعة 7:04 صباحًا
- ‎فيالمجتمع, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد العُمري - الطائف  

أصدر مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف، فيصل الخديدي، قرارًا بتكليف مدير المنتدى الثقافي بالجمعية خالد الحارثي للقيام بمهام منسق مبادرات الجمعية.

من جهة أخرى، عُقد أمس الاثنين في فندق موفنبيك سيتي ستار ورشة عمل صناعة المبادرات وقياس أثرها، بحضور الدكتور الحسن بن يحيى الصعدي آل المناخرة المستشار والمشرف العام على برامج وفعاليات ملتقى مكة الثقافي، والدكتور جريدي المنصوري مستشار ملتقى مكة الثقافي، وبحضور منسقي المبادرات بالقطاعات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة.

وخلال الورشة تم شرح آلية صناعة المبادرات وتسجيلها ومتابعتها، في ظل تفاعل الحضور.

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