خالد بن عبدالله يبتعد عن الأهلي.. “المواطن” ترصد حزن الوسط الرياضي بعد القرار

المواطن ـ محمد سلام

أعربت جماهير النادي الأهلي عن حزنها الشديد لإعلان الرمز الأهلاوي الأمير خالد بن عبدالله، ابتعاده عن الوسط الرياضي، بعد أكثر من 40 عامًا قضاها في خدمة الرياضة السعودية والنادي الأهلي على وجه الخصوص.

وأكد الأهلاوية أن الأمير خالد بن عبدالله قدم الكثير لخدمة النادي على مدار عقود طويلة، وأن ابتعاده عن المشهد خسارة كبيرة للوسط الرياضي بشكل عام، وسيترك فراغًا كبيرًا في النادي الأهلي.

وكان رمز الأهلي، الأمير خالد بن عبدالله، قد أكد أن قراره جاء بعد دراسة وافية وقناعة تامة بعدم القدرة على الاستمرار لعدة مبررات، يأتي في مقدمتها ارتفاع ميزانيات النادي وتعاقداته ومصروفاته، ورغبته الشخصية في التفرغ لحياته الخاصة، بالإضافة إلى دخول الأندية قريبًا مرحلة الخصخصة، مشيرًا إلى أنه سيتكفل بكافة مديونيات الأهلي وتسديد كافة الالتزامات حتى نهاية الموسم الحالي.

ورصدت صحيفة “المواطن” أبرز التعليقات بعد قرار الأمير خالد بن عبدالله، نسردها لكم في السطور التالية..

الإعلامي فهد المساعد: “الرمز الأهلاوي يعتزل الوسط الرياضي.. كفيت ووفيت يابو فيصل”.

الإعلامي عبدالعزيز البكر: “نبع العطاء يجف.. 40 عامًا من الوقت والجهد والمال والصحة والعطاء.. كفيت ووفيت يا أبو فيصل خسارة للوسط الرياضي”.

الكاتب الرياضي سامي القرشي: “خالد بن عبدالله يبتعد.. حق للأهلاويين الألم فاليوم بات جسدهم بلا رأس، وحق لهم الخوف فاليوم بات رغدهم على المحك”.

عضو شرف النصر أيمن القاضي: “سيعتزل الوسط الرياضي وسيبقى من رموز رياضتنا وفي قلوبنا كفيت ووفيت”.

مدير المركز الإعلامي السابق في الأهلي عبدالله الشيخي: “الخبر (الصدمة)!! الأمير خالد بن عبدالله (هواء نقي) في (جو) غير صحي..!”.

الكاتب الرياضي محمد شنوان العنزي: “رمز الملكي يترجل ويقرر الابتعاد عن الرياضة..! أي خسارة تلك..؟ أي فراغ سيترك..؟! تبقى بالقلب والذاكرة مدى الحياة..!!”.







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