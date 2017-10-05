خبير في سي آي إيه: زعيم كوريا الشمالية عقلاني!

المواطن - وكالات
في وصف غريب.. رأى خبير رفيع لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، أمس الأربعاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون سياسي “عقلاني”.
وأكد يونغ سوك-لي، نائب مساعد مدير “مركز مهمة كوريا” التابع لوكالة “سي آي إيه”، أن على الولايات المتحدة أن تتعلم كيف تتعامل مع الدولة الانعزالية، التي تملك سلاحًا نوويًّا.
وقال: إنه “ناهيك عن التهديد والوعيد، فإن كيم يونغ-أون عقلاني”.
وتابع: “لدينا توجه في هذا البلد للتقليل من شأن تحفظه”.
وأشار خلال مؤتمر لـ”سي آي إيه” في جامعة “جورج واشنطن” إلى أن كيم “يسعى إلى الحكم لوقت طويل والموت في سريره”.
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