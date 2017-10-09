خريطة تفاعلية لربط مدارس مكة بمراكز الخدمات الصحية

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

ربطت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المدارس التابعة لتعليم مكة المكرمة بنطاقات المراكز الصحية التابعة لها وقد تم إعداد الخريطة بالتعاون بين كل من الإدارتين بما يسهم في تقدم خدمات تلبي تطلعات المنطقة، وعلى رأسها صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وذكر الدكتور مصطفى بلجون مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بأن فكرة الربط تتمحور بوصل المدارس بالمراكز الصحية والصحة المدرسية بإدارة الصحة العامة بمكة المكرمة بإنشاء طبقة معلومات جغرافية تشمل جميع نقاط مواقع المدارس جغرافيًا وإدراجها على الطبقات الجغرافية الأخرى المتوفرة لدى صحة مكة المكرمة والخاصة بنقاط المواقع الصحية ونطاق خدماتها وذلك عبر نظام المعلومات الجغرافي GIS ومن ثم رفعها عبر موقع خرائط جوجل بما يسمح لأكبر عدد من المستخدمين لاستخدامها دون الحاجة لمتخصصين في نظم المعلومات الجغرافية.

وأضاف أنه يُستفاد من ذلك الربط معرفة المركز المناط به تقديم خدمات الصحة المدرسية للمدارس الواقعة بنطاق خدماته بمختلف فئاتها (بنين – بنات – ابتدائي – متوسط… ).

وبين الدكتور بلجون بأنه يمكن من بيانات المدارس المتوفرة عبر الخريطة والتي سيتم تحديثها بالتعاون مع تعليم مكة المكرمة تقدير أعداد الفصول وأعداد الطلاب بها وتقدير احتياجات المدرسة من توفر اللقاحات والأمصال المطلوبة لحملات التطعيم المطلوب تنفيذها بها بما يساعد المركز على طلب الكميات بشكل أكثر دقة.

وكمثال على الموضوع الرابط التالي يمثل المدارس الابتدائية للبنين الواقعة بنطاق خدمات مركز صحي الإسكان بمكة المكرمة (هنا) أما فيما يخص باقي نطاقات المراكز الصحية والمدارس الواقعة بنطاق كل مركز فيمكن الاطلاع على الخريطة المتوفرة عبر الرابط التالي (هنا) مع توفر إمكانية البحث عن اسم مركز معين أو مدرسة معينة من خلال الخانة المخصصة للبحث .

تجدر الإشارة إلى التنسيق القائم حاليًا لتطوير الخريطة من خلال التعاون بين المختصين بنظم المعلومات الجغرافية بالإدارتين.







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