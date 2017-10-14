خطأ قضائي يُدخل أميركيًا السجن 23 عامًا

المواطن - وكالات

خرج السجين لامونت ماكنتاير، أمس الجمعة، الذي أمضى 23 عامًا وراء القضبان بسبب خطأ قضائي.

وأُدين ماكنتاير وهو من كنساس بتهمة ارتكاب جريمة مزدوجة العام 1994. ومع أنه كان في سن السابعة عشرة، حيث صدر في حقه حكمان بالسجن مدى الحياة بالاستناد إلى شهادة أشخاص تراجعوا بعد ذلك عن إفادتهم.

ولم يقدم مكتب المدعي العام في تلك الفترة أي دليل حسي يثبت الرابط بين لامانوت ماكنتاير وجريمتي القتل.

وخلال مراجعة أحد القضاة لهذه القضية، قال مارك دوبري، المدعي العام الجديد المعنيّ بالقضية: إن ثمة معلومات جديدة تُلقي بظلال الشك على ضلوع ماكنتاير فيها.

وقال المدعي العام في بيان: “على ضوء المعلومات التي تلقاها مكتبي طلبنا من المحكمة الإقرار بوجود ظلم واضح”.







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