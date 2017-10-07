خلال التوقف.. الاتفاق يستدرج القادسية

المواطن - الرياض

يلاقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفه القادسية، في المباراة المقررة بينهما ودياً على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن استعدادات فارس الدهناء وبنو قادس للدوري السعودي للمحترفين.

ويتوقف حالياً الدوري السعودي بسبب معسكر الأخضر المقام في جدة، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، والذي تتخلله مباراتان وديتان.

ويسعى الجهاز الفني للقادسية بقيادة التونسي ناصيف البياوي للوقوف على مستوى لاعبيه ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها بنو قادس خلال مواجهات الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى الجانب الآخر تراجعت نتائج الاتفاق على مستوى الدوري السعودي، ويأمل مدربه في استعادة التوازن مجدداً من أجل ضمان البقاء في دوري الأضواء والشهرة للموسم الثالث على التوالي.

يذكر أن القادسية يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة التي يحمل لقبها فريق الهلال، بينما يقع الاتفاق في المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الأخير.







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