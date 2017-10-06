خلال 5 ساعات.. إنهاء معاناة ستينية من ورم بالنخاع الشوكي العنقي في جدة

المواطن - أحمد العُمري - جدة

تمكن فريق جراحة المخ والأعصاب في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إجراء استئصال ورم لمريضة ستينية.

وكانت المريضة تعاني من شلل رباعي في الأطراف الأربعة؛ مما أدى إلى عدم القدرة على المشي للمريضة، حيث تم استقبال المريضة عن طريق قسم الطوارئ وأثبتت الفحوصات الطبية وجود ورم في النخاع الشوكي العنقي؛ ما استدعى إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم باستخدام أفضل الأجهزة الحديثة والمتطورة بالمجمع والتي وفرتها وزارة الصحة.

وعانت المريضة من تنميل وضعف في الأطراف منذ فترة طويلة وتزداد حالتها سوءًا مع مرور الوقت، وعند دخولها المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة والأشعة تم اكتشاف الورم وإدخالها على الفور غرفة العمليات وإجراء الاستئصال للورم.

واستمرت العملية قرابة 5 ساعات وتم استئصال الورم الذي بلغ حجمه 2 سم طولاً و3 سم عرضاً، وذلك من خلال فريق طبي بقيادة استشاريي جراحة المخ والأعصاب بالمجمع.

وعبّر المدير التنفيذي للمجمع الطبي الدكتور حاتم العُمري، عن سعادته بهذا الإنجاز الطبي الذي تطلب مهنيةً عالية المستوى من الكادر الطبي المعالج للحالة.

وأكد العُمري أن المجمع الطبي يزخر بالإمكانات والكوادر المؤهلة علمياً وعملياً في جميع التخصصات والدراسات الطبية، والتي تحظى باهتمام متواصل؛ مما مكنها من تقديم أفضل الخدمات الصحية على أعلى مستوى.







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