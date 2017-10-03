خلال 9 أشهر.. بورصة قطر تتكبد 109 مليارات ريال خسائر

المواطن - الرياض

تكبدت البورصة القطرية خسائر فادحة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمتها ما يقارب 109 مليارات ريال، وسط عمليات بيع واسعة طالت معظم القطاعات.

وأبرزت وكالة بلومبرغ تأثير مقاطعة الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب لقطر في اقتصادها الذي سجل أبطأ نمو منذ عام 1995، أي منذ 22 عاماً.

يأتي ذلك فيما خفض بنك الكويت الوطني توقعاته لنمو الاقتصاد العام القطري خلال العام الجاري إلى 1.8% بدلاً من 2.5%، على خلفية استمرار الأزمة.

واعترفت وزارة التخطيط الإنمائي والإحصاءات القطرية، بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.6% في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو من العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.5% في الفترة من يناير إلى مارس.







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