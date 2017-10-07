خلل بخرائط جوجل يسبب أزمة في أستراليا

المواطن - وكالات

واجه مجموعة من السياح في أستراليا مشكلة كبيرة بسبب خلل داخل تطبيق “خرائط جوجل” إذ وجد السكان مئات من السياح في الشوارع بحثًا عن الجبال، وهذا بعد أن قادتهم خدمة الخرائط من جوجل إلى المنازل الريفية بدلًا من الجبال الزرقاء، وتدفقت السيارات إلى طريق “فالى فيو” في دارجان، نيو ساوث ويلز، أي على بعد 30 كيلومترًا من الوجهة السياحية المرجوة.

وذكر تقرير من موقع ibtimes البريطاني أن سكان هذه المنطقة يشكون من المشكلة منذ عام 2016، ويقولون: إن السياح دائمًا ما يضيعون في تلك المنطقة بسبب الخرائط التي تقودهم لتلك المنطقة بدلًا من الجبال، وهو ما تحول بعد ذلك لمصدر إزعاج للسكان المحليين؛ لأن السياح يتجولون في أملاكهم بحثًا عن الجبال.

وقال السكان المحليون: إن الحافلات المليئة بالأشخاص تطرق أبوابهم لطلب استخدام المرحاض، أو ببساطة استخدام حدائق السكان، ويصبح الوافدون غير المرغوب فيهم أيضًا خطرًا؛ لأن الأطفال الذين كانوا قادرين على اللعب في الشارع معرضين للخطر من جراء زيادة عدد المركبات.

وقال المتحدث باسم جوجل: إن الأخطاء تحدث لكنها نادرة، وعملت الشركة على إصلاح الخطأ داخل خدمة الخرائط الخاصة بها بعد العديد من الشكاوى المقدمة من السكان.







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