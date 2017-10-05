خلوة العزم تدشن مرحلة جديدة من التكامل بين الطيران المدني السعودي والإماراتي

المواطن - دبي

ترأس وفد المملكة العربية السعودية الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الخلوة الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي عقدت من 4 إلى 5 أكتوبر 2017 في منتجع فورسيزون دبي – شاطئ جميرا، بهدف بحث آفاق جديدة مشتركة بين البلدين في مختلف مجالات الطيران المدني.

وحضر جلسات الخلوة عدد من مسؤولي الهيئة وكبار مسؤولي شركات الطيران العاملة بالمملكة وخبراء في مجالات الطيران المدني.

وأكد المجتمعون على أن العلاقات بين البلدين متأصلة وراسخة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل.

وتضمنت الخلوة عدداً من الجلسات وحلقات نقاش عامة وعروض تقديمية تناولت عددًا من الموضوعات، بما فيها أطر وآليات التعاون في مجالات سلامة وأمن الطيران والملاحة الجوية والبنية التحتية والعلاقات التجارية بين شركات البلدين، بالإضافة إلى مبادرة التعاون بين البلدين في مجال البحوث الخاصة بالطيران المدني واستشراف المستقبل.

كما ركزت الخلوة على أهمية دراسة جدوى للمضي قدمًا في إنشاء سوق مشترك للطيران المدني وأثر ذلك على تعزيز التنوع الاقتصادي في كلا البلدين الشقيقين.

ونظراً لتزامن تاريخ عقد الجلسة مع احتفال الإمارات بيوم الطيران المدني الخامس من أكتوبر، قامت الهيئة بتقديم عرض مرئي بهذه المناسبة تضمن تاريخ الطيران المدني المشرق بالدولة.

وتأتي هذه الخلوة تحقيقاً لرؤية المجلس التنسيق للبلدين في أن يكون المجلس القدوة في التعاون الفعال على المستويين العربي والإقليمي عبر تحقيق التكامل في مختلف المجالات من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين الشقيقين، والتي تم تتويجها بالتوقيع على بيان مشترك بين البلدين.







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