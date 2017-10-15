خمسة آلام قد تنكرينها لكنّها ليست عابرة فاحذريها

المواطن ـ الرياض:

الشعور بالألم يصاحب الإنسان في مراحل حياته كافة، وعلى الرغم من أنَّ بعض أنواع الألم تكون عابرة، وتزول بعد فترة، فيما أنواع أخرى لها دلالات خطيرة، ولا يجب الاستخفاف بها على الإطلاق.

وللنساء، صدر التحذير الطبي، بقائمة أنواع صغيرة من الألم، تستدعي استشارة الطبيب، شملت:

الشعور بألم في الصدر

خلافًا للاعتقاد السائد، لدى النساء قلوب ضعيفة أيضًا، وتُعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة بين النساء (وفاة واحدة من بين كل اثنتين). وبشكل عام فإنّ أيّ ألم جديد يتم الشعور به في المنطقة العلوية من الجسم، يجب أن يدفعكِ إلى استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن.

الشعور بألم حادّ في الأسنان:

إذا شعرتِ بألم حادّ في الأسنان، فعلى الأرجح أنّ الطبقة الخارجية التي تحمي الأسنان أو مينا الأسنان، إما مكسورة أو تالفة. وهذا يعني أنّ عصب السن تالف كذلك، وإذا استمر ذلك، فسوف تتراكم البكتيريا في الفم وتهاجم العصب وتسبب المزيد من الألم، لذا ينبغي معالجة الأمر بسرعة عند طبيب الأسنان.

بقعة مؤلمة في البطن:

إذا شعرتِ بوخزة ألم حادّة وعنيفة في الجانب الأيمن من الجسم، فعلى الأرجح أنكِ ستفكرين فورًا بالتهاب أو انفجار الزائدة الدودية، ولكنّ هذا الألم عندما تشعر به المرأة، فإنه يشير في الغالب إلى وجود كيس على المبيض، وهذا الأمر غير خطير وآمن، ولكن من المهم استشارة طبيب الأمراض النسائية على وجه السرعة، لأنه قد يلتوي أو يتمزق.

الشعور بألم في الظهر:

ليس هناك ألمٌ أكثر شيوعًا من معاناة ألم الظهر، لاسيّما بعد أن يكون المرء قد قام لتوّه بجهد غير اعتيادي، مثل الانتقال إلى مسكن جديد. وفي العادة فإنّ علاجًا مضادًّا للالتهاب والقليل من الراحة، سيجعلان الألم يختفي في غضون أيام عدة، ولكن إذا استمر الألم أو صاحبه وخزٌ في أصابع القدم، فربما أنّ الديسك (وهي النواة اللبيّة الموجودة بين فقرات الظهر)، يضغط على العصب الشوكي، وبناءً عليه، فمن المهم مراجعة الطبيب لحماية عصب النخاع الشوكي، الذي ربما يتلف بشكل دائم.

ساق مؤلمة ومتورمة:

بطّة الساق حساسة بشكل خاص، وإن تورّمت واحمر لونها، فعليك تجنّب تدليكها، إذ إنّ ذلك سيعمل على زيادة تركيز الألم تحديدًا. وعليكِ استشارة الطبيب بأسرع وقت ممكن، لأنّ ذلك الألم يشير إلى أنكِ تعانين تخثّرًا دمويًّا (جلطة دموية صغيرة) عالقة في الوريد، وإذا لم يتمَّ تحريرها فسوف تنتقل إلى الرئتين، لذا أنتِ بحاجة إلى علاج يساعد على تسييل الدم والقضاء على التجلّط.







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