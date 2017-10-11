خميس الزهراني يشكر تركي آل الشيخ.. ويؤكد: اجتماع اليوم هو الأنجح

المواطن ـ محمد سلام

أشاد عضو اللجنة الفنية لتطوير كرة القدم السعودية، خميس الزهراني، بالاجتماع الذي تم اليوم لوضع الخطط والرؤية للمرحلة المقبلة، مقدمًا شكره إلى رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، وإلى أعضاء اللجنة، على ثقتهم واختيارهم للزهراني ضمن أعضاء لجنة التطوير.

وأضاف الزهراني في تصريحات إذاعية عبر ufm: “تواجدت اليوم في اجتماع لجنة تطوير كرة القدم وكان من أنجح الاجتماعات التي مرت علي في حياتي.. وجدت في اجتماع اللجنة اليوم فريق عمل مميزًا ويملك الخبرة ووجدت التخطيط الصحيح والرؤية الواضحة”.

وأكد نجم الكرة السعودية السابق أنهم في اللجنة حريصين على وضع أهداف واقعية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع وفق برنامج زمني محدد بعيداً عن التنظير.

وأنهى الزهراني حديثه بقوله: “لجنة تطوير كرة القدم ستكون جهة مشرعة، وستكون هناك لجان فرعية مهمتها التطبيق على أرض الواقع”.







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