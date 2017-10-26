دخلها يصل 10 آلاف ريال.. توطين مهنة قيادة السطحات قريبًا

المواطن - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعي، خالد أبا الخيل، أن هناك وافدين يعملون في سيارات السطحات، موضحاً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الداخلية على توطين هذا القطاع.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على شاشة روتانا خليجية، أن “سعودة سيارات السطحات أحد مستهدفاتنا في الفترة القادمة”.

ومن جانبه، تحدث سائق السطحة، عبداللطيف للبرنامج، وقال: “نحن ضائعون، رغم أن المهنة قوية ومرغوبة من السعوديين، لكن ما في دعم لنا ولا اهتمام بنا”.

وأردف “نتمنى من المرور أن يتعاون معنا، وأن يهيئ لسائق السطحة السعودي تغطية الحوادث بدلاً من تفضيل الأجانب والمتعهدين”.

واستكمل السائق “المتقاعدون والشباب وغير المتفرغين يستطيعون العمل بالسطحات، لأن دخلها كبير يصل 10 آلاف ريال، لولا مضايقة الأجانب”.

سائق سطحة لـ #برنامج_ياهلا

العمل بالسطحات دخله قوي يصل 10 آلاف ريال، لولا مضايقة الأجانب pic.twitter.com/XJ4aUZ6Zgg — خليجية (@Khalejiatv) October 26, 2017







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