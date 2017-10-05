“درمك” للتطوير والاستثمار تُنشئ أكبر مدينة صناعية في السعودية

المواطن - موسكو

أعلنت شركة “درمك” للتطوير والاستثمار الصناعي إنشاءَ أكبر مدينة صناعية عالمية بالمملكة قائمة على الإبداع والابتكار.

وقالت الشركة أمس:” نعتزم نقل التكنولوجيا من خلال أكبر الشركات العالمية التي لها باع طويل في المجال الصناعي وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل غير النفطية والدعم الكامل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للقطاع الخاص، ليكون شريكاً استراتيجياً وأساسياً في نقل اقتصاد المملكة إلى العالمية”.

وأكد حمد بن صالح اليحيا، الرئيس التنفيذي للشركة، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا ستكون داعماً كبيراً لجذب الاستثمارات العملاقة الروسية إلى المملكة، حيث نجحنا في جذب أكثر من 50 مصنعاً روسياً في مجالات مختلفة منها: صناعات غذائية وتقنية وإلكترونية ومواد البناء، والعديد من الصناعات الروسية العملاقة، حيث سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود خلال الزيارة التاريخية اليوم.‎