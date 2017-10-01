دوائي: عقار ديكلوفيناك البوتاسيوم آمن.. ولكن بشرط

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

فندت “جمعية دوائي”، في بيان توضيحي ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من استخدام أدوية “ديكلوفيناك البوتاسيوم” لتسببها في أمراض الفشل الكلوي والقلبي وارتفاع ضغط الدم. ‏

وقالت الجمعية في بيان لها إن “‏ديكلوفيناك البوتاسيوم” ينتمي لمجموعة من الأدوية تسمى مضادات الالتهابات، غير الستيرويدية، وتستخدم في تقليل الألم والالتهاب لحالات مختلفة، وتصنف كأدوية وصفية، أي “تحتاج لوصفة طبية قبل الاستخدام”.

وقالت الجمعية إن الدواء يحمل عدة أسماء تجارية مسجلة في المملكة العربية السعودية، وهي :

‏CATAFAST

‏CATAFLAM

‏DOLVIC- K

‏FAST- FLAM

‏JOFLAM

‏OFLAM

‏RAPIDUS

‏CLOFAST-P

‏DICLOPID

‏وأفاد البيان بأن الأعراض الجانبية للدواء هي: الشعور بالدوار أو الدوخة، آلام في المعدة، غثيان أو القيء، كما سجلت بعض “الحالات النادرة جدًا” للإصابة بالفشل الكلوي الحاد، ارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب.

‏ونوهت الجمعية إلى أن جميع الأدوية لها أعراض جانبية، مشيرة إلى أن عبارة “نادرة جدا” تعني أن أقل من حالة واحدة لكل ١٠ آلاف مستخدم للدواء يمكن أن يظهر له العرض الجانبي، وهي أقل نسبة حدوث.

‏ونصحت الجمعية، في بيانها، على ضرورة استخدام الدواء بوصفة طبية، واتباع تعليمات الصيدلي، قراءة النشرة الداخلية للدواء، مؤكدة أنه لا داعي للقلق من استخدام الأدوية، ولا سيما في حال اتباع التعليمات وأوامر الطبيب.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :