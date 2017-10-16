دون مواجهة.. القوات العراقية تسيطر على مناطق شاسعة في كركوك

المواطن - وكالات

أكد التلفزيون العراقي سيطرة القوات العراقية على مناطق واسعة من محافظة كركوك شمال العراق، دون مواجهة، بينما قالت مصادر كردية إن تبادلاً لإطلاق النار بالمدفعية واشتباكات وقعت جنوب كركوك.

كركوك

كما أكد مصدر في الجيش تقدم وحدات من الفرقة الثامنة مدعومة بعناصر الحشد الشعبي نحو بلدة تازة جنوب كركوك.

وقد أطلقت القوات العراقية عبر مكبرات الصوت نداءات لقوات البشمركة الكردية لتسليم مواقعهم.

من جانبه أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق أن القوات العراقية بدأت تحركاً للسيطرة على قاعدة عسكرية وحقول نفطية في كركوك، وأن القوات العراقية والحشد الشعبي تتقدم نحو حقول النفط وقاعدة كي واحد للاستيلاء عليها.

كما أكدت مصادر عراقية وجود حشود كبيرة من قوات البشمركة الكردية داخل كركوك.

وكانت مصادر إعلامية كردية أفادت بأن القوات العراقية دخلت قاعدة كيه 1 بدون قتال، في الوقت الذي أكد التلفزيون الحكومي بأن القوات العراقية المشتركة باتت تسيطر على مساحات شاسعة من منطقة كركوك دون وقوع اشتباكات.

إلا أن مدير أمن كركوك نفى سيطرة القوات العراقية على قاعدة كيه وان أو أي حقول نفطية.

من ناحية أخرى، أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بوقوع اشتباكات مسلحة في المنطقة الصناعية قرب منطقة تازه خورماتو جنوبي كركوك.

من جانبها، حثت رئاسة إقليم كردستان على عدم البدء بإطلاق النار إلا إذا تقدمت القوات العراقية باتجاه البشمركة.

ونقل التلفزيون عن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتوجيه أوامره للقوات العراقية لضبط الأمن في كركوك بالتعاون مع البشمركة.

وأكد المقدم صلاح الكناني من الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقي أن هدف هذا التقدم هو السيطرة على قاعدة كيه 1 الجوية غربي كركوك.

ونقلت رويترز عن ضابط في الجيش العراقي بأن وحدات من الفرقة 8 وفصائل الحشد الشعبي تقدمت نحو بلدة تازة جنوبي كركوك.

وكان مجلس أمن إقليم كردستان قد قال على تويتر “القوات العراقية والحشد الشعبي تتقدم من تازة خرماتو جنوبي كركوك نحو حقول النفط وقاعدة K1 للاستيلاء عليها”.







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