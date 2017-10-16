دياز: واقعة الغرافة لن تتكرر.. ونبتعد عن المفاجآت غير السارة

المواطن - الرياض

أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول كرة القدم بنادي الهلال، أن تأهل الزعيم لنهائي الآسيوية لم يُحسَم حتى الآن، رغم الفوز برباعية في مباراة الذهاب على بيروزي.

وقال دياز: « التأهل لم يحسم حتى الآن، لا يزال هناك شوط ثانٍ مهم، ويجب أن نعمل جدياً لحسم التأهل من خلاله، لا مجال للتراخي وكل شيء وارد في كرة القدم، ويجب أن نبتعد عن المفاجآت غير السارة».

وعن المهددين بالإيقاف قال مدرب الهلال: «طريقة لعب الهلال تجعله أقل عرضة للبطاقات الصفراء، وقبل خوفنا على الإيقافات يجب أن نحسم التأهل، ووجهت اللاعبين إلى الابتعاد عن الاحتجاج والتركيز على اللعب فقط».

وحول تخوف بعض الهلاليين عن تكرار موقعة الغرافة الشهيرة قال دياز: «نحن في 2017 والوضع مختلف، أمتلك مجموعةً مميزة ولاعبين لديهم نضج كبير».

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره بيروزي الإيراني، غداً الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا، بالعاصمة العمانية مسقط.

يذكر أن الهلال حسم مباراة الذهاب في الإمارات، بأربعة أهداف دون رد، وبات على أعتاب الوصول لنهائي البطولة التي يحمل لقبها فريق تشنوبوك الكوري الجنوبي.







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