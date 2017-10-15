رئيس الأهلي: لا جديد علينا الحصول على الرخصة الآسيوية

المواطن - الرياض

أكد الأمير فهد بن خالد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الراقي جاهز لعملية الخصخصة في أي وقت، وخاصة بعد وعد الزمر الأمير خالد بن عبدالله.

وقال رئيس الأهلي: «الأمير خالد بن عبدالله وعدنا بتسليم الأهلي من دون التزامات قبل الخصخصة، ولا جديد علينا الحصول على الرخصة الآسيوية».

وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي، قد أصدرت بيانًا يوضّح ما توصلت إليه لجنة تراخيص الأندية وما انتهت إليه من دراسة كافة الملفات المقدمة من قبل الأندية للحصول على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2017-2018.

وقررت اللجنة بالإجماع الموافقة على منح الرخصة الآسيوية لأندية الهلال والأهلي والفتح والقادسية والفيصلي، بعد استيفائهم للشروط المحددة من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.







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