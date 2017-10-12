رئيس الأهلي يبارك فوز تركي آل الشيخ برئاسة اللجنة الأولمبية

المواطن ـ محمد سلام

قدم رئيس النادي الأهلي، الأمير فهد بن خالد، تهنئته لمعالي المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأستاذ تركي آل الشيخ، بمناسبة تزكيته رئيسا للجنة الأولمبية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الحالية حتى عام 2020.

وتمنى مجلس إدارة الأهلي لتركي آل الشيخ التوفيق والارتقاء بالرياضة السعودية في كافة الألعاب، واستمرار تحقيق الانتصارات والبطولات لرياضة الوطن.

وكانت اللجنة الأولمبية السعودية قد أعلنت فوز تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ برئاسة اللجنة خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية، وقالت اللجنة عبر موقعها الرسمي: «معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس للجنة الأولمبية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية 2017-2020م».

وعقدت الجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الخميس الجمعية العمومية غير العادية لاختار الرئيس الجديد خلفاً, لمحمد بن عبد الملك آل الشيخ، الذي قدم استقالته مؤخراً.

وأقيمت الجمعية العمومية غير العادية، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب، لاختيار خليفة محمد بن عبد الملك آل الشيخ.

وأسفرت النتائج عن فوز معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ برئاسة اللجنة خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية بالتزكية.







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