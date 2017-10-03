رئيس الاتحاد الإسباني: بيكيه مستمر مع المنتخب ولن يغادر

المواطن ـ وكالات

أكد خوان لويس لاريا، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن جيرارد بيكيه لن يغادر صفوف المنتخب الإسباني، عقب تعرض اللاعب لهجوم الجماهير؛ بسبب دعمه استقلال كتالونيا.

وأضاف لاريا أن بيكيه سوف يستمر في معسكر منتخب اللا روخا ولن يغادره إلا في حالة تعرضه للإصابة، وقال في تصريحات إعلامية: “بيكيه لن يغادر المعسكر. سوف يبقى مع الفريق إلا في حالة تعرضه للإصابة”.

وكان بيكيه قد أظهر دعمه علانية لمسألة استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا وقام بالتصويت في الاستفتاء بنعم، مما ترتب عليه هجوم الجماهير الإسبانية على بيكيه في التدريب المفتوح أمس الاثنين.

وصرح بيكيه أنه بالأمس يعفي مدربه ومسؤولي الاتحاد الإسباني من الحرج حول ابتعاده عن معسكر المنتخب في حال وجدوا مشكلة في استمراره مع المنتخب الإسباني.







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