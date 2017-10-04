رئيس الشيشان: روسيا تعول على السعودية لحل الأزمات الإقليمية

المواطن- أشرف كمال- موسكو

أكد الرئيس الشيشاني، أن روسيا تعول على الحوار مع المملكة العربية السعودية في تسوية الكثير من الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الاستقرار والأمن للمجتمع الدولي.

ونقلت وكالة “تاس” عن رئيس الشيشان رمضان قاديروف، قوله ” الحوار بين روسيا والمملكة العربية السعودية يساعد في حل الصراعات الكبرى وتعزيز الأمن ليس فقط في الشرق الأوسط بل في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف قاديروف “واثق في قدرة قادة روسيا والمملكة العربية السعودية، على إيجاد أرضية مشتركة بشأن هذه القضايا الإقليمية والدولية”.

وتابع “السعودية واحدة من الدول الرئيسية في العالم الإسلامي والعربي، وموقف قيادة المملكة العربية السعودية يعتمد على حل العديد من مشاكل المنطقة”.

وذكر الرئيس الشيشاني أن روسيا تتبنى سياسةً ثابتة في الشرق الأوسط وتدعم العالم العربي في مكافحة الإرهاب.

وقال: روسيا أبدت دائماً الرغبة في بناء علاقات قوية مع المملكة العربية السعودية، ويمكنني أن أقول إن الرياض ترغب في تعزيز وتطوير العلاقات مع موسكو”.

وتبحث القمة السعودية – الروسية غداً القضايا الثنائية والإقليمية، كما تشهد توقيع عدد من اتفاقيات مهمة في مجال الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا العالية والقطاعات الأخرى من الاقتصاد، حيث إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – من شأنها أن تنقل العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.







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