رئيس الشيشان: قمة الكرملين اتسمت بالصراحة

المواطن -أشرف كمال - موسكو

قال رمضان قاديروف رئيس الشيشان (جنوب روسيا): إن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من شأنه توحيد مواقف البلدين في الحرب ضد الإرهاب الدولي.

وأضاف أن “الاجتماع في الكرملين يمكن أن يجمع بشكل كبير مواقف بلدينا حول هذه المسألة الحاسمة، ويسرني أن أشير إلى أن هناك علاقات جيدة جداً بين المملكة والشيشان، التي هي جزء من الاتحاد الروسي” بحسب ما نشرته وكالة “نوفوستي”.

وأضاف رئيس الشيشان، الذي شارك في المباحثات الموسعة، أنه كان هناك طابع صريح ودافئ للمحادثات، ومجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا، يشير إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى جديد تماماً.

وتابع “ذلك يتفق مع المصالح الاستراتيجية لروسيا والمملكة ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها. تحدث المشاركون في الاجتماع عن مزيد من توسيع العلاقات الاقتصادية والثقافية وغيرها”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أوضح أن مباحثات القمة تناولت الوضع في سوريا والعراق واليمن والوضع في الخليج والتسوية في الشرق الأوسط.

وتبادل رئيس روسيا والملك سلمان وجهات النظر حول أهم جوانب الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان هناك تركيز على سوريا والعراق وليبيا واليمن والوضع في الخليج والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية”.

وصرح لافروف “من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك تفاهماً كاملاً للحاجة إلى حوار على أساس الاحترام المتبادل بين جميع أصحاب المصلحة من أجل حل هذه المشاكل وغيرها”.







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