رئيس العين الإماراتي: لا مكان للفشل مع الأخضر.. والهلال سيحصد كل البطولات

المواطن - الرياض

أكد الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد، رئيس مجلس إدارة نادي العين الإماراتي السابق، أن المنتخب السعودي الأول يملك العناصر والإمكانيات التي تؤهل أي مدرب لتحقيق الإنجازات.

وقال رئيس العين: «الأرجنتيني إدجاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب السعودي، ليس لديه عذر لعدم النجاح مع الأخضر، أتصور أن العناصر الموجودة في المنتخب السعودي يتمناها أي مدرب».

وأضاف عبد الله بن محمد بن خالد: «باوزا ليس لديه عذر، فهو يملك جميع الأدوات التي يمكنه أن يقاتل بها، تأهل المنتخب السعودي للمونديال مستحق، بعد أن قدم مباريات قوية، وخصوصًا أمام اليابان في الجولة الأخيرة».

وأكمل: «حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعطى دافعًا كبيرًا للاعبين السعوديين على أرض الملعب؛ مما تسبب في تأهل الأخضر للمونديال العالمي».

واختتم رئيس العين السابق: «الهلال يقدم مستويات مميزة منذ الموسم الماضي، وعائد بقوة للبطولات المحلية والمسابقة القارية، ونتمنى له التتويج بدوري أبطال آسيا».







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