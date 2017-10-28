رئيس الهلال السابق يُزيح الستار عن رد الاتحاد الآسيوي بعد فضيحة نيشيمورا

المواطن ـ محمد سلام

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، أنه قام بإرسال رسالة هاتفية إلى رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن خليفة، وذلك عقب مباراة الهلال وسيدني الأسترالي منذ سنوات في نهائي دوري أبطال آسيا، والتي شهدت كوارث تحكيمية وظلمًا تحكيميًّا فادحًا للفريق الهلالي من جانب الحكم الياباني نيشيمورا.

وأكد رئيس الهلال السابق أن الشيخ سلمان بن خليفة رد على رسالته ووعده بأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، وأنه مستاء مما حدث، لكن لم يحدث بعدها أي شيء.

وأوضح عضو شرف الهلال الحالي أن عبث الاتحاد الآسيوي تجاه الأندية السعودية لابد أن يوضع له حد، ونشر تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها: “أود أن أوضح أنه بعد مباراة نهائي الفضيحة نيشيمورا أرسلتُ رسالة هاتفية للشيخ سلمان بن خليفة أقول فيها: إن ما حدث أمر لا يليق، وكان رده عليّ: ثق تمامًا أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام وأنه مستاء مما حدث.. وللأسف مر الأمر مرور الكرام واللئام معًا.. ولم يحدث أي شيء”.

وأنهى بقوله: “عبث الاتحاد الآسيوي تجاه أنديتنا ومنتخباتنا لابد أن يوضع له حد.. أخيرًا رد رئيس الاتحاد الآسيوي على رسالتي لا زلت محتفظًا به”.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قد فتح النار على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موجهًا رسالة للمسؤولين ولكل من يحاول تعطيل مسيرة تقدم الرياضة السعودية.

وقال تركي آل الشيخ عبر برنامج كورة: إن السعودية تدعم دائمًا كل مرشح من الدول العربية الشقيقة، ولكن حينما يصل إلى المكان الذي رشح له يبدأ العمل ضد المملكة لأسباب شخصية.

وشدد رئيس اللجنة الأولمبية، على أن ما تعرضت له الأندية والمنتخبات السعودية من إجحاف من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لن يُسمح بتكراره مرة أخرى.

وأضاف تركي آل الشيخ، أن واجبه الأساسي حماية الرياضة السعودية من أي إجحاف، منوهًا إلى أن أقزام آسيا لن يضروا رياضة المملكة ما دام رئيسًا للجنة الأولمبية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :