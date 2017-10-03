رئيس الهلال : تركي آل الشيخ كفء

المواطن - الرياض

أكد الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضية اتخذ خلال الفترة الماضية عدة قرارات من شأنها إعادة الكرة السعودية لمسارها الصحيح، ومنافسة الدوريات العالمية.

وقال رئيس الهلال: «تركي آل الشيخ لم يُعيَّن بأمر سامٍ من مقام خادم الحرمين الشريفين وتأييد ولي العهد في هذا المنصب إلا بالتأكيد أنه كفء له».

وأضاف الأمير نواف بن سعد: «أعتقد أن تركي قادم بحماس لخدمة الرياضة، والحقيقة أنا شخصياً وجدت منه كذا اتصال ومرحب جداً بأي اقتراح يخص الرياضة، هو كرئيس هيئة رياضة ليس بصاحب قرار في اتحاد كرة القدم».

وزاد: «أشكره على دعمه للنادي بعد مباراة العين، والآن إن شاء الله إن تجاوزنا بيرسبوليس سيكـون هناك دعم آخر منه، وتلك مبادرات طيبة الحقيقة جداً وممتازة».

وواصل الأمير نواف بن سعد: «قرارات أيضاً مميزة، وأعتقد كل القرارات في الدنيا فيها الصواب والخطأ، لكن أرى أن نسبة الصواب في القرارات التي اتخذت أكبر بكثير من نسبة الخطأ».







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