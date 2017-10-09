رئيس الهلال يعلق على استضافة ملعب جامعة الملك سعود لمباريات الزعيم

المواطن - الرياض

قدم صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ، على مباركته لمشروع استضافة ملعب جامعة الملك سعود مباريات الزعيم.

وثمّن الأمير نواف بن سعد جهود رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت، وموافقة الاتحاد على خوض المباريات في استاد الجامعة.

وعبر رئيس الهلال عن اعتزازه بكافة الجهود المبذولة من شركة صلة الرياضية، مقدمًا شكره لرئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور راكان الحارثي؛ وذلك بعد نجاحهم في إنهاء هذا الملف وتوصلهم لاتفاق مع جامعة الملك سعود.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :