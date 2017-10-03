رئيس الهلال يفتح قلبه.. القحطاني نجم كبير وقدم الكثير .. ولهذا جددنا معه

المواطن - الرياض

أكد الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، أن تجديد تعاقد القائد ياسر القحطاني مع الزعيم، جاء بتوصية من الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول.

وقال رئيس الهلال في تصريحات صحفية: «ياسر لاعب خبرة، ويعرف الضغوطات وجميع من كبر في السن من اللاعبين يجد مثل هذه الضغوطات، لا أريد الإسهاب في هذا الأمر، لكن ياسر يظل قائداً للفريق ولاعباً كبيراً وتم التجديد معه بناء على رغبة الجهاز الفني».

وأضاف الأمير نواف بن سعد: «هذا دليل أننا في نادي الهلال لن نجدد لأحد دون رأي الجهاز الفني، وكنا رفعنا قائمة للمدرب بأسماء اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم، وهو من حدّد نجدد مع مَن وحتى اللاعبين الصغار».

وتابع رئيس القلعة الهلالية: «المشكلة أصبح هناك خلط عند البعض، إذا أعرنا على سبيل المثال مدافعاً يخرج مَن يقول كيف تعيره وياسر موجود، يظل ياسر لاعباً كبيراً وخدم الهلال، وأرجو من بعض مَن يهاجمه أن يخفف الحدة في الطرح».

وزاد الأمير نواف بن سعد: «الهجوم موجود على أي لاعب وحتى أنا كرئيس نادٍ أواجه هجوماً، لكن من يريد الهلال يجب أن يتحمل سواء أكان لاعباً أو رئيساً، عليه أن يتوقع الضغوط».

واختتم: «المشكلة حتى إن لم يلعب ياسر قد يُتهم ويتعرض للضغط، وهذا طبعاً ليس من الجميع، ولكن من فئة معينة وأحياناً تكون “موضة” مثل ما حدث للمفرج سابقاً».







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